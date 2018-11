Altlasten der Finanzkrise US-Regierung verklagt UBS und fordert Milliarden

Das US-Justizministerium hat im Streit über Wertpapier-Geschäfte am amerikanischen Immobilienmarkt im Vorfeld der Finanzkrise vor rund zehn Jahren Klage gegen die UBS eingereicht. Die US-Regierung wirft der größten Schweizer Bank Betrug beim Verkauf unsicherer milliardenschwerer Hypothekenverbriefungen vor, wie das Ministerium am Donnerstag mitteilte. Das Geldhaus habe Investoren in der Frage der Risiken getäuscht. Ein Insider sagte, dass die Regierung Klage eingereicht habe, da die UBS einen Vergleich mit einer Geldbuße von knapp zwei Milliarden Dollar abgelehnt habe. Die Bank wollte sich dazu nicht weiter äußern. Sie hatte die Klage erwartet und bereits angekündigt, sich dagegen zu wehren. Vom US-Justizministerium gab es dazu zunächst keine weitere Stellungnahme.