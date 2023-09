Amazon: Rettet der Plauder-Modus Alexa?

Wie auch immer, Limp sattelt bei seinem Abschied fast schon trotzig drauf. Für ihn hat die Ära der digitalen Assistenten erst begonnen. „Mit generativer Künstlicher Intelligenz ist ein superhumaner Assistent nun in Reichweite“, erklärt Limp. In der Vergangenheit, so gibt er zu, sei der Gebrauch von Alexa wegen technischen Herausforderungen oft „transaktional“ gewesen. Befehle wie „Schalte das Licht im Wohnzimmer ein“ oder die international beliebte Frage nach der Wettervorhersage. Also häufig gebrauchte Fragen, auf die Alexa gezielt trainiert wurde.