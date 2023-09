Amazons Cloud-Chef im Interview „Bei generativer KI stehen wir gerade erst am Anfang eines langen Rennens“

Welche KI-Sprachmodelle bietet AWS denn an?

Amazon hat eigene Modelle entwickelt. Diese werden bis zum Ende dieses Jahres unter der Marke Titan auf den Markt kommen. Zudem bieten wir auf unserer Plattform schon heute mehrere offene Sprachmodelle an, etwa die von Anthropics und Cohere, sehr leistungsfähige Modelle also. Wir haben auch eines der führenden Modelle für die Bilderzeugung im Angebot, nämlich Stability AI. Mit der Zeit werden weitere KI-Modelle hinzukommen. Auf all diese können unsere Kunden über dieselbe Schnittstelle und dieselben Befehle zugreifen.