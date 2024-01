AMD-Technologiechef zu Chipfabriken „Unsere Empfehlung ist, ein Überangebot zu vermeiden“

WirtschaftsWoche: Mr. Papermaster, Sie beschäftigen sich seit über 40 Jahren mit Chipdesign. Wie erleben Sie die Auswirkung der Künstlichen Intelligenz?

Mark Papermaster: Es ist eindeutig der größte technologische Wandel, den ich bislang in meiner Karriere erlebt habe. Und das will was heißen: Ich bin 1981 in der Branche gestartet, also mit der Geburt des Personal Computers. Danach kamen das Internet und das Mobiltelefon. Die Veränderung durch KI ist jedoch grundlegender, denn jetzt gibt es eine neue Mensch-Computer-Schnittstelle, so dass man einen ganz natürlichen Dialog führen kann. Es ist noch zu früh, um die Auswirkungen zu verstehen, aber sie sind meiner Meinung nach fundamental.