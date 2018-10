Angeblicher Hackerangriff: Apple weist Bericht über Spionage-Chips auch vor US-Kongress zurück

Cupertino Apple hat den Bericht über angeblich vom Konzern entdeckte Spionage-Chips aus China in einem Brief an den US-Kongress noch einmal mit Nachdruck zurückgewiesen. Der Konzern habe nie bösartige Chips, Hardware-Manipulationen oder absichtlich platzierte Schwachstellen in irgendeinem Server gefunden, betonte Apple in dem Schreiben, das von der US-Website „Axios“ veröffentlicht wurde.