Angst vor dem US-Riesen Google-Konkurrenten verlangen von EU-Kommission: Jetzt einschreiten!

„Es gibt einen gemeinsamen Wettbewerber, der nicht fair konkurriert - Google“, heißt es in einem am Donnerstag veröffentlichten gemeinsamen Schreiben von 135 Unternehmen und 30 Industrieverbänden an EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager. Der US-Riese begünstige seine eigenen Dienste innerhalb der allgemeinen Suchergebnisse und verschaffe sich so ungerechtfertigte Vorteile gegenüber Wettbewerbern. „Handlungsbedarf besteht jetzt“, hieß es weiter. Bleibe es Google weiter erlaubt, eigene Dienste zu begünstigen, werde es den Diensten von Konkurrenten „auch künftig an Nutzertraffic, Daten und Innovationsmöglichkeiten fehlen.“ Die Kommission müsse handeln, „um die Begünstigung und Bereitstellung anderer Google-Dienste innerhalb der allgemeinen Suchergebnisseiten zu unterbinden“.