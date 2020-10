Ankündigung: „Speed“ Apple bringt das iPhone in die 5G-Ära

Bisher schlägt sich Apple in der aktuellen Krise gut. Zuletzt hatte vor allem das im April in den Handel gekommene günstigere iPhone SE die Verkäufe angeschoben und dem Konzern mitten in der Krise ein Vierteljahr mit Umsatzzuwächsen in jeder Produktkategorie beschert. Die jüngsten Quartalszahlen wird Apple am 29. Oktober veröffentlichen.