Anteil verschoben, Eigenkapitalquote verringert Bilanzkniff schiebt Telekom an

Die Deutsche Telekom hat 2019 ihren Gewinn deutlich gesteigert – auch dank eines Bilanzkniffs. Denn der Dax-Konzern übertrug Anteile in Höhe von 11,34 Prozent am börsennotierten Vermarkter Ströer zur Besicherung von bestehenden Pensionsverpflichtungen in den Deutsche Telekom Trust e.V.. Das brachte der Telekom 2019 einen Extraertrag von 142 Millionen Euro. Die Telekom hatte am Mittwoch einen Konzernjahresüberschuss von insgesamt 3,9 Milliarden Euro vermeldet, fast 80 Prozent mehr als im Vorjahr, als die Bonner knapp 2,2 Milliarden Euro an Überschuss erzielten. Vor allem dank starker Geschäfte in den USA hatte der Umsatz 2019 um 6,4 Prozent auf 80,5 Milliarden Euro zugelegt.