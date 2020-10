Antitrust-Klage Eine Zäsur für Google – und die gesamte Tech-Industrie

Viele der großen Übernahmen, mit denen die Internet-Konzerne ihre Macht zementiert haben – wie der Kauf der Reisesuchmaschine ITA durch Google oder von Instagram und WhatsApp durch Facebook – gingen während der Amtszeit von US-Präsident Barack Obama und seinem Vize Joe Biden über die Bühne. Obama war gern gesehener Gast in den Hauptquartieren von Google und Facebook. Seine Regierung wurde von Experten aus dem Silicon Valley beraten, die dort aus und ein gingen.



Dabei wäre es falsch, das Zögern der Wettbewerbshüter allein auf Obama und Biden zu schieben. Die mit Abstand wichtigste Übernahme von Google war die des Werbedienstleisters Doubleclick für 3,1 Milliarden Dollar im Jahr 2007 – dem vorletzten Amtsjahr von George W. Bush. Und auch Trump hat nichts getan, um die Konsolidierungswelle in der Internet- und Medienbranche zu stoppen. Seine Wettbewerbshüter gaben grünes Licht für den Kauf von Time Warner durch AT&T, was einen der größten Kommunikationskonzerne der Welt schuf. Wenig später konnte Disney dann Fox Entertainment aufkaufen, die Unterhaltungssparte von Rupert Murdoch. Ironischerweise gab es auch deshalb grünes Licht, weil die Aufkäufer jammerten, dass sie sich sonst nicht gegen das Silicon Valley durchsetzen könnten.