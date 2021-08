Antworten auf Leserfragen „Wäre das iCar wohl eher ein Tesla oder ein Volkswagen?“

Zu blass, zu langweilig, zu bürokratisch – als Tim Cook vor zehn Jahren den damals bereits schwerkranken Steve Jobs ablöst, ist die Wall Street sicher: Cook ist für Apple der Anfang vom Ende. Heute sagt das niemand mehr. Denn der vermeintliche Langweiler hat aus Apple mit beispielloser Härte eine gigantische Geldmaschine geformt. Und schenkt man den sich immer weiter verdichtenden Gerüchten Glauben, peilt er schon das nächste Geschäftsfeld an: autonom fahrende Autos. Darüber haben wir in der aktuellen WirtschaftsWoche berichtet. In unserer Story auf dem Instagram-Kanal der WiWo haben wir Ihre Nachfragen zur Titelgeschichte gesammelt.