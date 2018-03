Anzeigenbörse: Scout24 rechnet mit steigenden Gewinnen

MünchenDie Immobilien- und Auto-Plattform Scout24 erwartet in den kommenden Jahren ein stärkeres Gewinnwachstum als bisher. In dem Markt seien Umsatzrenditen von mehr als 60 Prozent möglich, sagte Finanzvorstand Christian Gisy am Mittwoch bei der Vorlage der Jahresbilanz. „Wir gehen davon aus, dass wir da hinkommen können.“