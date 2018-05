Anzeigenkooperation: Burda und Pro Sieben Sat 1 wollen Werbung gemeinsam vermarkten

Ein Pilotprojekt rund um die ProSieben-Sendung „Germany's next Topmodel“ funktioniert so: Die Chefredakteurin der Burda-Zeitschrift „Elle“ trat in der Sendung auf und suchte ein Model für eine Modestrecke im Heft; die „Bunte“-Chefredakteurin machte mit den jungen Frauen ein Interview-Training; die „Topmodel“-Siegerin kommt auf den Titel der Modezeitschrift „Harpers Bazaar“. Dazu habe der Schmuckhersteller Pandora ein großes Werbepaket gekauft, bei dem ein früheres Topmodel im Fernsehen und in den Frauenzeitschriften Werbung mache, die redaktionellen Beiträgen ähnlich sei, erklärte eine Burda-Sprecherin.