Apple-Chef bekommt weniger Diese Grafiken zeigen, wie viel Tech-CEOs verdienen

Zuckerbergs Grundgehalt liegt seit Jahren bei nur einem Dollar. Das seiner Co-Geschäftsführerin Sheryl Sandberg liegt dagegen bei gut 960.000 Dollar. Als vollständige Vergütung von Zuckerberg weist Meta einen Betrag von fast 27 Millionen Dollar aus. Dieser enthält etwa die Kosten für sein Sicherheitsprogramm: Zuckerberg, so heißt es in den Unterlagen, sei ein Synonym für Meta, weshalb negative Stimmungen gegenüber dem Unternehmen direkt mit ihm in Verbindung gebracht und auf ihn übertragen würden. „Herr Zuckerberg ist eine der bekanntesten Führungskräfte der Welt, was zum großen Teil auf die Größe unserer Nutzerbasis und unsere ständige Aufmerksamkeit in den globalen Medien, bei der Gesetzgebung und bei den Behörden zurückzuführen ist.“ Meta übernimmt also etwa die Kosten für Zuckerbergs Sicherheit an seinen Wohnsitzen, bei persönlichen Reisen und die jährlichen Kosten für sein Sicherheitspersonal. Dazu gibt es einen jährlichen Zuschuss in Höhe von zehn Millionen Dollar, „um zusätzliche Kosten für seine persönliche Sicherheit und die seiner Familie zu decken“.