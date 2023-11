Apple, Disney, Paramount Elon Musk verliert weitere große Werbekunden durch Antisemitismus-Eklat

Ein doppelter Eklat um Antisemitismus und Nazi-Inhalte bei Elon Musks Twitter-Nachfolger X treibt immer mehr große Werbekunden in die Flucht. Medienberichten zufolge stoppten am Freitag unter anderem Apple, Disney, Paramount und der Warner-Konzern die Werbung bei X. Auch das Filmstudio Lionsgate bestätigte, dass Anzeigen auf der Plattform ausgesetzt worden seien. Zuvor hatte der Computer-Riese IBM seine Werbung pausiert. Der „New York Times“ zufolge wollte der Konzern dort in diesem Quartal eine Million Dollar ausgeben.