Apple „Einen Rockstar kann man nicht ersetzen“

Trotzdem beklagen viele Apple-Fans, dass das Unternehmen unter Tim Cook seine Magie verloren habe.

Jobs war ein rares Genie. Ähnlich wie Walt Disney. Nach dem Tod von Disney gab es dort ähnliche Diskussionen, dass dessen Magie mit dem Gründer gestorben sei. Und was passierte dann? Disney-Chef Bob Iger kaufte Steve Jobs dessen Trickfilmstudio Pixar ab und holte so die Magie wieder in sein Unternehmen zurück. Ich will damit sagen, dass so etwas auch bei Apple passieren kann. Auch wenn wir heute noch nicht wissen, wer dieses Produkt-Genie sein könnte. Aber es ist derzeit nicht relevant, weil Apple unter Tim Cook ausgezeichnet läuft.