Apple Geht Tim Cooks riskante Apple-Strategie auf?

Es ist wieder Zeit für die jährliche iPhone-Spekulation. Sicher ist, dass Apple im September ein neues Modell vorstellen wird – diesmal das iPhone 15. Doch wann? Es könnte dieses Jahr schon am 6. September geschehen. Die meisten Beobachter wie etwa Mark Gurman von Bloomberg, der in der Zentrale in Cupertino gut verdrahtet ist, gehen von einem Vorstellungstermin am 12. oder 13. September aus, mit einer Auslieferung am 22. September.