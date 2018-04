Apple, Google, Amazon US-Tech-Giganten stellen sich gegen Trumps Zölle

09. April 2018 , aktualisiert 09. April 2018, 08:05 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Apple, Google und Amazon gehören zu den Mitgliedern des ITIC, die sich gegen Trumps Strafzölle stellen. Bild: Bild: dpa

Führende US-Tech-Firmen haben sich in einem Brief an Steven Mnuchin gegen US-Zölle gegen China geäußert. Statt auf Zölle, sollen die USA auf die WHO setzen.