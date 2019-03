Apple News+, Apple TV+ und Apple Arcarde Apple wirft den Flatrate-Köder aus

Warum aber lassen sich Verleger darauf ein? Lässt der Wegfall von Druck und Vertriebskosten tatsächlich so viel Spielraum? Nein. Apple lockt mit einer saftigen Karotte, genauer mit seinen 1,4 Milliarden in Gebrauch befindlichen Geräten, darunter mindestens 900 Millionen iPhones weltweit. Das Kalkül ist, dass die schiere Menge an potentiellen Lesern die Einnahmeverluste mehr als aufwiegt. Selbst wenn man bis zur Hälfte dieser Einnahmen an Apple abführen muss.