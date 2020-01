Apple-Zahlen Zurück in der Erfolgsspur: Apple kann wieder glänzen

Wie phänomenal der Aufstieg im Jahr 2019 sein sollte, konnte jedoch niemand ahnen. Am Dienstag, vor Bekanntgabe der Quartalszahlen war Apple knapp 1,4 Billionen Dollar wert – also fast das Doppelte vom Vorjahr. Der Wert könnte in den nächsten Tagen noch steigen, weil Apple-Finanzchef Luca Maestri eine optimistische Prognose auf das gemeinhin schwächere aktuelle Quartal von 63 bis immerhin 67 Milliarden Dollar abgibt. Das sind fast vier Milliarden Dollar mehr als Finanzanalysten schätzten. Die große Spanne begründet Konzernchef Cook mit der Unsicherheit über die Ausbreitung des Corona-Virus, die in nächster Zeit vor allem in China Einfluss auf Fertigungsstätten und den zugleich wichtigen Absatzmarkt des Konzerns haben könnte.



Statt weiterer Lobgesänge auf Cook, die er sich ohne Zweifel verdient hat, ist für Apple-Anleger ein Blick auf die potenziellen Schwächen wichtiger. Ein Börsenwert von 1,4 Billionen Dollar – also 14 Mal Volkswagen – schien bis vor kurzem noch unvorstellbar. Diese Entwicklung liegt allerdings nicht nur an Apple.