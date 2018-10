Apple-Zulieferer Dialog will nach Rekordumsatz weiter von Chipboom profitieren

BerlinDer deutsch-britische Chipentwickler Dialog Semiconductor will in die Sorgen der Branche vor einer abflauenden Nachfrage nicht einstimmen. Nach einem Rekordumsatz im dritten Quartal peilt der Apple-Zulieferer auch fürs Schlussquartal Wachstum an. Die Erlöse würden zwischen 430 und 470 Millionen Dollar liegen, kündigte Dialog Semiconductor am Mittwoch an. Dies liegt über den Erwartungen der Analysten.