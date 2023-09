Apples neue iPhones: Ein neuer Stecker – sonst nicht viel

Die vergleichsweise günstigen iPhones, also, die ohne den Namenszusatz Pro, bekommen zudem zum ersten Mal die sogenannte „Dynamic Island“, über die die Pro-Geräte schon seit dem vergangenen Jahr verfügen. Der Frontkamera-Ausschnitt im Display ist also kleiner als zuvor. Per Software integriert Apple den schwarzen Ausschnitt außerdem so in die Betriebssystem-Oberfläche, dass dieser zuweilen wie ein Teil eines Anzeigeelements wirkt, wie eine dynamische Insel, eine „Dynamic Island“ eben.