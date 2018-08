Applied Materials, Moeller Maersk, Nvidia Die Quartalszahlen des Tages

Chiphersteller Nvidia steigert Umsatz - aber vorsichtiger Ausblick

Eine schwache Nachfrage nach Graphikkarten für die Erzeugung von Kryptowährungen wie Bitcoin stimmt den US-Konzern Nvidia vorsichtig. Der Umsatz im laufenden Quartal werde wohl bei 3,25 Milliarden Dollar (plus/minus zwei Prozent) und damit unter den von Analysten im Schnitt geschätzten 3,34 Milliarden liegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Zwar schnitt Nvidia im abgelaufenen Vierteljahr besser ab als gedacht. Der zurückhaltende Ausblick drückte die Aktie nachbörslich aber bis zu sechs Prozent ins Minus.

Ursprünglich sei erwartet worden, dass Chips für die Krypto-Industrie weiterhin einen nennenswerten Beitrag zum Geschäft leisten würden, erklärte Nvidia. Das sei nun nicht mehr so. So sei im zweiten Quartal der Umsatz in dem Bereich auf 18 Millionen Dollar eingebrochen, nach 289 Millionen im ersten Quartal. Nvidia selbst hatte mit 100 Millionen Dollar gerechnet.

Das abgelaufene Vierteljahr war gleichwohl von Zuwächsen geprägt. Der Umsatz stieg um 40 Prozent auf 3,12 Milliarden Dollar, der Nettogewinn um 89 Prozent auf 1,1 Milliarden. Beides lag über den Erwartungen der Analysten.