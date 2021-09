AppStore Urteil Ist Apple mit einem blauen Auge davongekommen?

Der Grund war die Entscheidung einer kalifornischen Richterin im Streit zwischen Apple und dem Spielentwickler Epic Games, dass der Megakonzern künftig App-Entwicklern erlauben muss, auch eigene Bezahlmethoden zu verwenden. Mit anderen Worten: Anbieter von Apps für iPhone und iPads können die bis zu 30 Prozent Abgabe an Apple künftig umgehen. Sie können ihre Angebote so besser vermarkten und vor allem den direkten Kontakt zu ihren Kunden wieder erlangen. Damit droht nun eine Lücke in der Hecke von Apples vielbeneideten „walled garden“.