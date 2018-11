Arbeitskräfte Microsoft will Qualifizierungslücke in kleinen Unternehmen schließen

BerlinMicrosoft will mit einer breit angelegten Initiative zur digitalen Qualifizierung von Mitarbeitern vor allem den Mittelstand in Deutschland stärken. Dafür kooperiere das Unternehmen ab sofort mit Partnern aus Hochschulen, Politik und Verbänden, kündigte Microsoft-Deutschland-Chefin Sabine Bendiek am Dienstag in Berlin an.