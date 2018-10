Audible-Gründer Katz „Ich habe Audible nicht als Hörbuch-Firma gegründet“

Felix Haas

Ein Vorbild ist Elon Musk für Felix Haas in dem Sinne, wie „unkonventionell er denkt und wie konsequent er Dinge voranbringt.“ Diese Besessenheit brauche man, um an den großen Themen zu arbeiten. Aber gewiss kein Vorbild nehme er sich an Musks Gewohnheit, auch mal in der Tesla-Fabrik zu übernachten oder sich mit ein bisschen Rotwein, einem alten Plattenspieler und etwas Ambien bei Laune zu halten. Haas betont: „Ich kann auch sehr besessen nur zehn Stunden am Tag arbeiten.“

Dabei gab es auch Zeiten, in denen Haas die Nächte mit dem Pizzakarton vorm Computer verbrachte. 2006 war das. Haas war damals noch Student. „Jung und unverbraucht“, wie er heute sagt. Er tüftelte an einer Internetplattform, auf der sich Veranstaltungen managen lassen: Amiando. „Mit den Tag- und Nachtschichten haben wir das kompensiert, was uns an Erfahrung fehlte.“ Jetzt hingegen gehe es darum, hart zu arbeiten, ohne sein Leben wegzuschmeißen. Damals, das war lustig, erinnert er sich. Auch was fürs Ego. „Aber neulich habe ich noch zu meiner Frau gesagt: Gut, dass wir uns nicht zehn Jahre früher kennengelernt haben. Dann wären wir heute nämlich nicht zusammen.“

Seit dem Verkauf seines Start-ups an das Karrierenetzwerk Xing für elf Millionen Euro hat sich Haas, 36, an gut 80 Unternehmen beteiligt. Die erfolgreichsten Entrepreneure in seinem Portfolio seien „leichte Psychopathen, aber keine kompletten Psychopathen.“ Die schafften es, wie Apple-Gründer Steve Jobs es einmal ausdrückte, die Realität zu dehnen. Sich also eine Realität vorzustellen oder auch anderen vorzumachen, die es noch nicht gibt – und die sie erst vollziehen können, wenn sie bei Investoren das dafür nötige Geld eingesammelt haben. „Die Realität so beschreiben, dass alle daran glauben.“ Doch so etwas sei eine emotionale Extrembelastung.

„Erfolg ist im ja erst im Nachhinein offensichtlich. Bis dahin aber musst du ins Risiko gehen, an deine Idee glauben, auch wenn auf dem Weg dahin so viele Stolpersteine liegen. Da brauchst du Besessenheit, das unterschätzen viele.“

Bild: dpa