Auftritt in Bonn: Ironie in Magenta – wie David Hasselhoff für die Telekom Mauern einreißt

BonnDa steht tatsächlich David Hasselhoff auf der Bühne. An der Grenze zwischen Bonn-Beuel und Bonn-Oberkassel. Hinten in dem Raum, am Starbucks am Eingang der Zentrale des Deutschlandgeschäfts der Deutschen Telekom vorbei, wo sonst auch Tagungen und Mitarbeiterfeiern stattfinden.