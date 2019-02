Ausbau des 5G-Netzes Wie Samsung von Huaweis Problemen profitieren will

„Wir stärken unser Netzwerkgeschäft, um Möglichkeiten in einer Zeit auszuschöpfen, in der Huawei im Mittelpunkt von Sicherheitsbedenken steht“, sagte einer der Samsung-Insider. Analyst Kim Young Woo vom Finanzdienstleister SK Securities rechnet damit, dass Samsung noch im laufenden Jahr 1000 bis 1500 neue Mitarbeiter einstellt, zusätzlich zu den bestehenden rund 5000. Denn bisher hinken die Südkoreaner nicht nur Huawei deutlich hinterher, sondern auch den beiden europäischen Anbietern Ericsson und Nokia. In der Branche sind die Bemühungen Samsungs längst aufgefallen. So wird der französische Anbieter Orange, der bisher auf Huawei vertraut, noch in diesem Jahr erste 5G-Tests mit Samsung vornehmen. „Samsung macht im Moment einen großen Vorstoß in Europa“, sagte ein Industrievertreter.