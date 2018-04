Aussage vor dem US-Kongress: Facebook-Chef Zuckerberg soll persönlich vom Datenskandal betroffen sein

Facebook begann am Dienstag mit der Unterrichtung von Opfern der Datenweitergabe an Cambridge Analytica. Das Unternehmen hatte angekündigt, 87 Millionen Nutzer, deren Daten weitergereicht worden sein könnten, in deren Newsfeed zu informieren. Mehr als 70 Millionen der Betroffenen lebten dem Unternehmen zufolge in den USA und jeweils mehr als eine Million in Großbritannien, Indonesien und auf den Philippinen.