Ausschüttung an Aktionäre: SAP hebt die Dividende deutlich an

SAP will künftig 40 Prozent oder mehr des Konzerngewinns auszahlen – bislang waren es 35 Prozent. Ziel sei, „die Attraktivität der Dividende zu untermauern“, erklärte Finanzchef Luka Mucic in einer Mitteilung. Aktionäre hatten in der Vergangenheit mehrfach eine größere Beteiligung am Unternehmenserfolg angemahnt.