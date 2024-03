Automatischer Auto-Notruf Kein Ende mit Schrecken für den eCall

Eine von der EU in Auftrag gegebene Studie hatte für Verstimmung gesorgt, weil sie die Frage nach der Zahl der allein durch die eCall-Funktion geretteten Leben unbeantwortet gelassen hat. Der eCall ist nämlich nur in solchen Fällen entscheidend, wenn ein schwerer Autounfall in einer einsamen Gegend passiert, die mit einem Mobilfunknetz abgedeckt ist. Gerade in ländlichen Gebieten gibt es vielerorts noch weiße oder graue Flecken. „Die meisten Unfälle passieren in dichter besiedelten Regionen, wo auch ohne einen durch Autos selbst ausgelösten Notruf schnell und zuverlässig Hilfe kommt“, so ein Lobbyist. Die EU selbst aber schätzt, dass durch den eCall europaweit im Jahr 2500 Leben gerettet werden und die Zeit, bis Rettungskräfte wegen des eCalls zum Unfallort kommen, halbiert werden.