Automobilindustrie Chipmangel: Jetzt schaltet sich offenbar Peter Altmaier ein

Angesichts akuter Lieferengpässe bei Computerchips für die Automobilindustrie hat die Bundesregierung Taiwan um Hilfe gebeten. In einem der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Brief an seine Kollegin Wang Mei-hua betont Wirtschaftsminister Peter Altmaier die Bedeutung des in Taiwan ansässigen Halbleiterhersteller TSMC als zentralen Lieferanten der deutschen Autobauer. Diese sprächen bereits mit TSMC, um eine Lösung für die Versorgungsprobleme zu finden. Ziel sei es, kurz- und mittelfristig zusätzliche Kapazitäten beziehungsweise Lieferungen an Halbleitern zu ermöglichen: „Ich würde mich freuen, wenn Sie sich dieses Anliegens annehmen und gegenüber TSMC die hohe Bedeutung zusätzlicher Kapazitäten an Halbleitern für die deutsche Automobilindustrie unterstreichen könnten“, schreibt Altmaier.