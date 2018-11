Axel Springer Gesellschaft für Publizistik: Friede Springer übernimmt Großaktionär des Springer-Konzerns komplett

BerlinFriede Springer ist ihrem Ziel einer zukunftssicheren Lösung für den Medienkonzern Axel Springer („Bild“, „Welt“) einen Schritt näher gekommen. Die 76-Jährige übernahm die volle Kontrolle über den Großaktionär des Unternehmens, die Axel Springer Gesellschaft für Publizistik GmbH & Co, wie der Konzern am Donnerstag in Berlin mitteilte.