Axel Springer: Medienkonzern Springer präsentiert Rekordgewinn – Anleger sind enttäuscht

BerlinDer Axel-Springer-Verlag will nach einem Rekordergebnis 2018 sein Gewinnwachstum beschleunigen und setzt auf das florierende Geschäft im Internet. „Wir sind so digital wie nie zuvor und wachsen deshalb stärker“, sagte Konzernchef Mathias Döpfner am Donnerstag zur Vorlage der Bilanz für 2017. „Es war das mit Abstand beste Jahr in der Geschichte des Unternehmens.“ Allerdings stießen Zahlen und Ausblick bei Anlegern auf Enttäuschung. Die Springer-Papiere, die 2017 noch 41 Prozent zugelegt hatten, brachen um zehn Prozent ein und waren Schlusslicht im MDax. Döpfner sagte, es sei nicht außergewöhnlich, dass Aktionäre nach den hohen Kursgewinnen nun Kasse machten.