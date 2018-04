Aydin Dogan: Türkischer Medienmogul hofft auf unabhängige Berichterstattung auch nach Verkauf

IstanbulDer türkische Medienmogul Aydin Dogan hofft angesichts des bevorstehenden Verkaufs seiner Mediengruppe an ein regierungsnahes Familienunternehmen weiter auf eine unabhängige Berichterstattung. „Ich hoffe und bete, dass diese Familie dieses Medium mit ihren eigenen ethischen Werten und ihrer eigenen Unabhängigkeit weiterführen und es in eine bessere Zukunft tragen wird“, sagte Dogan auf einer Übergabe-Zeremonie vor Mitarbeitern der Zeitung „Hürriyet“ in Istanbul.