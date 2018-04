Bertelsmann-Tochter: Investoren interessieren sich offenbar für Arvato

Frankfurt/BerlinDas vom Medienkonzern Bertelsmann zum Verkauf gestellte Geschäft mit Call-Centern und der Online-Kundenbetreuung stößt Insidern zufolge in der Branche und bei Finanzinvestoren auf Interesse. Eine Handvoll potenzieller Käufer sei interessiert, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters von zwei mit der Sache vertrauten Personen. Darunter seien die von der Carlyle Group kontrollierte Comdata aus Italien, die Pariser Webhelp mit der Rückendeckung des Finanzinvestors KKR und die in New York gelistete Atento mit dem Mehrheitsaktionär Bain Capital. Zudem hätten Konecta aus Spanien und die US-Firma TTEC den Finger gehoben. Bertelsmann äußerte sich nicht dazu. Die anderen Firmen lehnten ebenfalls einen Kommentar ab oder waren zunächst nicht zu erreichen.