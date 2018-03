Bilanz des Deutschen Werberats: Beschwerden über sexistische Werbung haben 2017 zugelegt

Beschwerden gab es zu bundesweiten Plakatkampagnen genau wie zu Fernsehspots, zu Schaufensterwerbung oder solcher in sozialen Medien. Kritisiert wurde etwa, die betreffende Werbung beeinträchtige Kinder in ihrer Entwicklung, verletze die Moral oder sei gewaltverherrlichend. In 135 Fällen teilte der Deutsche Werberat die Kritik. In diesen Fällen wurden die Unternehmen über den Verstoß gegen den Werbekodex informiert. In 121 Fällen sei die Werbung dadurch gestoppt oder geändert worden. Nur wenige Unternehmen seien nicht auf die Beanstandung eingegangen und hätten deshalb eine Öffentliche Rüge erhalten.