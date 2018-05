Bill McDermott: Im Höhenrausch – Wie der SAP-Chef den Softwarekonzern auf Wachstum trimmt

Mit 300 Milliarden Euro wäre SAP endgültig einer der ganz Großen der globalen Wirtschaft, rund halb so viel Wert wie Amazon heute und doppelt so viel wie Coca-Cola. Börsenwert verdreifachen: In den USA klingt das nach dem ganz normalen Optimismus der Tech-Elite, weniger zu wollen wäre kleinmütig. In Europa klingt es nach Größenwahn. Was ziemlich genau das Spannungsfeld umreißt, in dem sich McDermott bei SAP bewegt.