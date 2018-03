SAP will Marge über 30 Prozent bringen

Der Softwarekonzern SAP will wieder profitabler werden. Innerhalb von zwei Jahren solle die operative Marge über die Marke von 30 Prozent springen, kündigte Finanzchef Luka Mucic am Dienstagabend auf dem Kapitalmarkttag in New York an. Ziel sei es, 2020 bei etwa 30,7 Prozent zu liegen. Im laufenden Jahr wolle sich SAP auf 29,8 Prozent steigern von zuletzt 28,9 Prozent. An der Börse kamen die Pläne des Dax-Konzerns gut an. Die Aktie legte am Mittwochvormittag in einem negativen Marktumfeld 0,8 Prozent zu. Die Analysten von Baader Helvea prognostizierten, dass die Marge mittelfristig auch rund 35 Prozent erreichen könne, da die Hochzeit der Investitionen hinter SAP liege.