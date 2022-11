Bitkom-Studie Unternehmen suchen verzweifelt IT-Spezialisten – und schielen teils auf Russen und Belarussen

IT-Fachkräfte fehlen deutschen Unternehmen seit Jahren – doch so groß wie die Lücke aktuell ist, war sie noch nie. Sie suchen branchenweit aktuell 137.000 IT-Spezialisten. Selbst vor der Pandemie war die Zahl der offenen Jobs kleiner (124.000 unbesetzte Stellen). Das teilte der Branchenverband Bitkom am Mittwoch in seiner jährlichen Arbeitsmarkt-Studie mit. Nur 8 Prozent der befragten 854 Unternehmen geben demnach an, dass das Angebot an IT-Fachkräften ausreiche. Im Schnitt suchen Unternehmen sieben Monate nach einer IT-Fachkraft, 19 Prozent sogar zehn bis zwölf Monate.