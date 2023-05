Blinkist-Chef im Interview „Ich bin nicht naiv, da kommt eine riesengroße Disruption auf uns zu“

Sie machen sich also gar keine Sorgen?

Natürlich hat jede Veränderung Risiken. Und KI bringt tiefgreifende Veränderungen mit sich. Wenn man sich da nicht schnell genug bewegt, wird man zurückgelassen.



Für uns ist es in diesem Kontext wichtig, die anderen Dinge, die über die Inhalte hinaus gehen, künftig umso stärker zu betonen. Ich sehe eine große Chance, Blinkist von einer Bibliothek von Zusammenfassungen zu einem „Smart Companion“ weiterzuentwickeln. Blinkist soll der Service werden, zu dem ich gehe, wenn ich in ein bestimmtes Thema einsteigen will. Eine App, die mich an der Hand nimmt und mir die richtigen Inhalte zusammenstellt für mein aktuelles Lernziel, meine aktuelle Herausforderung.