Blinkist-Co-Gründer „Ich hatte sowieso nicht vor, mir eine Villa zu kaufen“

Der Zweck der gemeinnützigen GmbH ist es, zum Umwelt- und Klimaschutz beizutragen. Was sind konkrete Schritte, die sie da gehen wollen?

Das ist eine Weiterentwicklung von dem, was ich sowieso schon mache. Ich investiere unter bestimmten Kriterien in Start-ups, die einen positiven Impact haben. Wie man das genau definiert, ist ein bisschen komplizierter. Ich investiere etwa nur in diverse Gründerteams und nicht in reine weiße Männerteams – für die ist es nämlich relativ leicht an Geld zu kommen. Außerdem bevorzuge ich Start-ups in Verantwortungseigentum (eine Eigentumsform, die sicherstellt, dass Gewinne und Unternehmensvermögen generationenübergreifend der langfristigen Unternehmensentwicklung dienen, Anmerkung der Redaktion) oder die irgendwie anders die Gemeinnützigkeit sicherstellen. Wir haben jetzt mit Blinkist zwar einen Exit gemacht – generell glaube ich aber, dass dieses Modell für unsere Gesellschaft eher schädlich ist. Deshalb versuche ich Teams zu unterstützen, die das nicht anstreben. Der eine Teil ist also „Impact Investing“ und dann unterstütze ich noch Projekte, die nicht profitorientiert sind, das mache ich bisher privat.



Lesen Sie auch: Interview mit Blinkist-Co-Gründer Holger Seim



Sie sagten eben, dass es schwierig ist, die Kriterien zu messen, die man da festlegt. Welche Maßstäbe wollen Sie für die gemeinnützige GmbH anlegen?

Momentan ist es ehrlicherweise noch so, dass ich mir Start-ups angucke und intuitiv sage, ob sie meiner Einschätzung nach einen großen Impact haben oder nicht. Deshalb investiere ich aber auch so gern in Start-ups, die in Verantwortungseigentum oder offensichtlich gemeinnützig sind. Eine der wichtigsten Fragen für mich ist immer: Geht es am Ende ums Geld oder geht es um den Impact? Wenn man eine Firma von Anfang an gemeinnützig macht oder als Verantwortungseigentum strukturiert, dann macht man das nicht, weil man am Ende doch nur Geld verdienen will, sondern dann steht der Impact im Vordergrund.