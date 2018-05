Blitzanalyse: Apple-Aktie steigt trotz schwacher iPhone-Zahlen

In der Telefonkonferenz werden mehrere Punkte eine große Rolle spielen: Welche Schritte wird CEO Tim Cook einleiten, um das iPhone-Geschäft zu beleben? Wird es Hinweise auf Akquisitionen geben, um die Abonnement-Plattformen wie Apple Music zu stützen und attraktiver zu machen? Die Serviceangebote gelten als wichtigstes Wachstumssegment. Was ist aus dem Einstieg in die Medienproduktion geworden, mit der Netflix und Amazon Video angegriffen werden sollen?

Die Erholung des China-Geschäfts, einst der Goldene Gral des internationalen Geschäfts bei Apple, kommt langsam voran. Lokale Konkurrenten wie Huawei oder Xiaomi haben den Smartphone-Wettbewerb massiv angeheizt. Trotzdem konnte laut Aktionärsbrief ein Wachstum in Festland-China von über 20 Prozent erzielt werden. Kann das beschleunigt werden? Cook hatte zuletzt Indien als das „nächste China“ herausgehoben. Was ist daraus geworden?