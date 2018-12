Bluthochdruck Huawei-Finanzchefin fürchtet um ihre Gesundheit in U-Haft

10. Dezember 2018 , aktualisiert 10. Dezember 2018, 01:42 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Sie will aus medizinischen Gründen auf Kaution frei gelassen werden: Huawei-Finanzchefin Meng Wanzhou, die in Kanada in U-Haft sitzt, leidet unter Bluthochdruck.