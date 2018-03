Bob Iger: Disney-Aktionäre stimmen gegen Gehaltssprung für den Chef

Los AngelesDie Aktionäre von Walt Disney haben dem langjährigen Konzernchef Bob Iger einen Denkzettel verpasst. In einem unverbindlichen Votum stimmten die Anteilseigner am Donnerstag überraschend gegen den fürs laufende Jahr vorgesehenen Gehaltssprung auf mehr als 50 Millionen Dollar jährlich. So etwas passiert selten.