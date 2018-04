Börsengang: Wieso die Spotify-Aktie zu teuer ist

Der Handelsstart der Spotify-Aktie gestern in New York geriet fulminant. 168 Dollar waren Investoren in der Spitze bereit, für einen Anteilsschein zu bezahlen. Auch in Deutschland ließen sich die Anleger von der Streaming-Begeisterung anstecken. An der Börse Tradegate kostete eine Aktie gestern in der Spitze 138 Euro. Das ist ein satter Aufschlag auf den Preis, den institutionelle Investoren bei der letzten größten Kapitalerhöhung im Januar bezahlt haben. Sie legten für knapp zehn Millionen Stück rund 55 Euro je Aktie auf den Tisch. Drei Monate später also sind die ersten Anleger bereit, mehr als das Doppelte zu zahlen.