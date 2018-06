Börsenkurs: Apple-Aktie stürzt ab

FrankfurtDie Aktien von Apple und seinen Zulieferern gingen am Freitag auf Talfahrt. Apple hatte seine Zulieferer offenbar davor gewarnt, dass mit der Produktion des neuen iPhones rund 20 Prozent weniger Aufträge erteilt werden könnten, verglichen mit dem Vorjahr – so heißt es in nicht bestätigten Insider-Berichten.