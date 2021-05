Booking.com und Co. Beschränken Bestpreisklauseln den freien Wettbewerb auf Kosten der Verbraucher?

Viele Touristen und Geschäftsreisende finden ihre Hotels über die großen Buchungsportale wie Booking.com – aber das Bundeskartellamt hält die Geschäftsbedingungen für fragwürdig. Beschränken sogenannte Bestpreisklauseln in den Verträgen mit den Hotels den freien Wettbewerb – auf Kosten der Verbraucher? Das prüft am Dienstag (9.00 Uhr) der Karlsruher Bundesgerichtshof (BGH) in einem Kartellverfahren gegen den Marktführer Booking. Ob schon eine Entscheidung verkündet wird, ist offen. (Az. KVR 54/20)