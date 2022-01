Boom der Gaming-Branche „Amazon, Google oder Facebook wollen jetzt mitmischen“

Was genau hat sich in den letzten Jahren geändert?

Viel zu lange ging es in der öffentlichen Diskussion vor allem um die Probleme, die vermeintlich mit Computerspielen verbunden sind. Es war viel Populismus im Spiel. Spätestens 2017 war das mit der Eröffnung der Videospielmesse Gamescom durch die Kanzlerin vorbei. Die letzte Bundesregierung hat entschieden, den Bereich Games in Deutschland aktiv zu fördern und die Rahmenbedingungen so anzupassen, dass wir endlich mit anderen Ländern konkurrieren können – etwa mit Frankreich oder England, wo es diese Voraussetzungen schon viel früher gab. Und wir sind optimistisch, dass die neue Regierung genau da jetzt anknüpft. Viele in unserer Branche sind euphorisch und merken: Da passiert jetzt richtig was. Darum können und wollen wir als Games-Standort in den kommenden Jahren in die weltweite Spitzengruppe aufstoßen.