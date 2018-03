Boom durch Digitalisierung: Digitalbranche erwartet 42.000 neue Jobs

BerlinDie deutsche IT- und Telekommunikationsbranche rechnet in diesem Jahr angesichts der fortschreitenden Digitalisierung mit einem erneuten Beschäftigungsschub. Die Zahl der Mitarbeiter werde in diesem Jahr um 3,8 Prozent oder 42.000 auf 1,134 Millionen steigen, sagte der Branchenverband Bitkom am Mittwoch in Berlin voraus. Der Zuwachse wäre damit fast genauso hoch wie 2017, als es mit 45.000 zusätzlichen Jobs ein Rekordwachstum gab.