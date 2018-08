Brainpool: Stefan Raab darf Anteile seiner Produktionsfirma vorerst nicht verkaufen

KölnDas Landgericht Köln hat den Verkauf der Anteile von Stefan Raab (51) an der Produktionsfirma Brainpool vorerst unterbunden. Es bestätigte am Donnerstag eine entsprechende einstweilige Verfügung, wie eine Gerichtssprecherin mitteilte. Die Übertragung der Beteiligung an den französischen Fernsehproduzenten Banijay könne daher zunächst nicht vollzogen werden. In der Frage gibt es allerdings auch noch ein Hauptsacheverfahren.